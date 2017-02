Am Samstag, 04. März 2017 feiern wir den Querfunk mit einer fetten Party im Z10!

Geboten wird eine Karaoke-Session mit Rudi Schrapnell und verschiedene DJ-Sets!

Der Eintritt ist frei!

Los geht‘s um 21 Uhr im Z10 (Zähringerstraße 10).

Be there or be square!