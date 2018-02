Querfunk Party am 3. März im Z10

Karaoke & Querfunk-DJs

Am Samstag, den 3. März 2018 feiern wir den Querfunk mit einer ohrenbezaubernden Karaoke-Party im Kulturzentrum Z10.

Durch das Programm führt der durch zahlreiche Möbelhausaufritte und Kneipeneskapaden bekannte Entertainer Rudi Schrapnell.

Die Überbrückung von gesanglichen Durststrecken sowie die After-Karaoke-Party übernehmen Querfunk-DJs und das Z10-Thekenteam.

Hört sich gut an? Wird noch besser! Der Eintritt ist frei!

Los geht‘s um 21 Uhr im Z10 (Zähringerstraße 10).

Be there or be square…