Querfunk Hörstolpersteine 2017

Auch 2017 wollen wir an die Menschen und Schicksale hinter den Stolpersteinen im Raum Karlsruhe erinnern. In diesem Jahr haben wir über zwei Dutzend weitere Biografien von im Dritten Reich verfolgten und ermordeten Menschen eingesprochen. Gegen das Vergessen! Ausstrahlungstermine der Sendungen: Mi., 20.12. | Do., 21.12. | Mo., 25.12. | Di., 26.12. | Mi., 27.12. | Do., 28.12. (jeweils 16 bis 17 Uhr)