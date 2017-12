Querfunk macht auch dieses Jahr wieder einen Infostand auf der Lametta, dem künsterlischen Weihnachtsmarkt im Tollhaus in Karlsruhe.

Los geht es am Freitag, 8. Dezember um 15 Uhr, bis ca. 22 Uhr. Am Samstag, 9. Dezember geht es um 12 Uhr los, eine Liveübertragung aus dem Tollhaus wird es von 13-17 Uhr geben.