Playlist vom 3. Juni | Anti-Nazi-Songs

Danke Durlach!

"Die Demo der Teilnehmer der rechten Demo ist inzwischen beim Hengstplatz angekommen, hier soll eine Kundgebung stattfinden. Allerdings schallt sehr laute Musik aus den Gebäuden am Hengstplatz, so dass man den Redner kaum verstehen kann." (ka-news.de Liveticker)

Hier unsere Playlist vom Samstag.

# Interpret - Trackname

1 Queen - I Want To Break Free

2 Kylie Minogue - Your Disco Needs You

3 Chumbawumba - Homophobia

4 Chumbawamba - On The Day The Nazi Died

5 NeonSchwarZ - 2014

6 Raggabund - Fascho Funk

7 NOFX - Kill All The White Man

8 Feine Sahne Fischfilet - In Unseren Augen

9 Terrorgruppe - Na endlich

10 Abstürzende Brieftauben - Nie wieder Pegida

11 Alles.Scheiße - Volkstod

12 Egotronic - Die Band der Vollidioten

13 EGOTRONIC - Von nichts gewuszt

14 Sookee - Hüpfburg

15 Antilopen Gang - Tindermatch

16 Mic Mafia & Ester B. - Track 5

17 K.I.Z. - Hurra die Welt geht unter

18 Irie Revoltes - Des fois

19 Die Toten Hosen - Gegenwind der Zeit

20 Terrorgruppe - Nazis im Haus

21 BANDA BASSOTTI - EL PUEBLO UNIDO

22 BAP - Kristallnaach

23 Tocotronic - Racist friend

24 Dony - no nazis

25 Audio88 & Yassin - Schellen

26 ADVANCED CHEMISTRY - Fremd Im Eigenen Land

27 Samy Deluxe - Weck Mich Auf

28 Chumbawamba - Enough is Enough

29 ANTILOPEN GANG - Beate Zschäpe hört U2

30 Die Ärzte - Ein Sommer nur für mich

31 Irie Revoltes - Antifaschist

32 Gappy Ranks - Red Blood

33 Junior Reid - One Blood

34 Across The Border - Patriotic Pack

35 Die Toten Hosen - Sascha

36 Abstürzende Brieftauben - Räubermärchen

37 WIZO - Nix&Niemand

38 ZEBDA - BELLA_CIAO

39 Nosliw - Nazis Raus

40 Die Ärzte - Schrei Nach Liebe

41 Anti Flag - No Borders, No Nations

42 Slime - Nazis raus

43 Kraftklub - Fenster

44 Mono & Nikitaman - Hitler muss immer wieder sterben

45 Irie Revoltes - Viel Zu Tun

46 Egotronic - Scheiße bleibt Scheiße (feat. Alles.Scheisze)

47 Max Romeo - chase the fascist (zapata soundz special)

48 The Village People - YMCA

49 Terrorgruppe - Mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland

50 Die Toten Hosen - 1000 gute Gründe

51 WIZO - Ganz klar gegen Nazis

52 Heiter bis Wolkig - 10 kleine Nazischweine

53 Udo Lindenberg - Panik-Panther (Rififi)

54 K.I.Z. - Boom Boom Boom

55 Johnny Mauser - Halt dein' Mund

56 Dony - Du laberst Mist (Querfunk Exclusive)

57 Banda Bassoti - Ska against racism

58 But Alive - Nur Idioten brauchen Führer

59 Emiliano, 3gga, Mono & Nikitaman - Kein Mensch ist illegal

60 YELLOW UMBRELLA & TRETTMANN & TINY DAWSON - NO PEGIDA

61 Zugezogen Maskulin - Oranienplatz

62 Irie Revoltes - Jetzt ist Schluss

63 Neonschwarz - 2015

64 Die Toten Hosen - Willkommen in Deutschland

65 BANDA BASSOTTI - STALINGRADO

66 Broilers - Nur ein Land

67 Herbert Grönemeyer - Die Härte

68 Slime - Schweineherbst

69 Social Distortion - Don't Drag Me Down

70 Terrorgruppe - Schlechtmensch

71 ZSK - Wenn So Viele Schweigen

72 Antilopen Gang - Baggersee

73 Across The Border - I Can't Love This Country

74 Benjie - Folgt Ihnen Nicht

75 Audio88 - AB NACH HAUSE (

76 Blumio - Hey Mr.Nazi

77 Raggabund - Nazimann

78 Microphone Mafia - Bella Ciao. Feat. Maria & Salvatore Pennino

79 Microphone Mafia - Denkmal

80 Fatoni & Dexter - 32 Grad

81 Samy Deluxe - Sag mir was du siehst

82 Phillie MC - Unkraut

83 Sookee - Q1

84 Kobito - Wut

85 Koljah & Taifun - Danke nein

86 Juse Ju - German Angst

87 Captain Gips & Johnny Mauser - NaziFreieZone

88 Audio88 & Yassin - Weshalb ich Menschen nicht mag

89 Toni L. - Dummerweise

91 Raggabund - Refugee