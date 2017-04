OH CANADA!

Stellt schon mal den Ahornsirup kalt!

Samstag 01.04. ab 23Uhr:

Get Hypnotized begibt sich auf eine musikalische Reise nach Kanada.

In einem Special erfahrt und hört ihr alles was sich im letzten Jahrzehnt im Garagenbereich getan hat.

Mit von der Partie natürlich die White Wires, Pale Lips, The Steve Adamyk Band und viele mehr.

Inklusive Dale Coopers Interpretation der kanadischen Nationalhymne als Intro.

Also sattelt eure Jaks, schnappt euch euren Mounty des Vertrauens und lasst euch die kanadische

Energie des Garagenrock in die Gehörgänge schmettern!

-->STAY TUNED-->STAY HYPNOTIZED