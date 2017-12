Jung geblieben - Über die Situation alter Menschen in Karlsruhe

In der Sendereihe zum Projekt geht es um die Situation alter Menschen in unserer Gesellschaft. Beleuchtet werden die demografische Entwicklung und ihre Folgen, die Situation in der Pflege sowie alternative Mehrgenerationen-Wohnprojekte. Auch Menschen Ü60 kommen ausführlich zu Wort und ein kreatives Theaterprojekt mit alten Menschen wird portraitiert.

Alt sein - jung bleiben!

Ausstrahlungstermine der Sendungen: Mo., 01.01. | Di., 02.01. | Mi., 03.01. | Do., 04.01. | Mo., 08.01. | Di., 09.01. (jeweils 16 bis 17 Uhr)