Der "TddZ" am 3. Juni 2017

Am 3. Juni veranstaltete die extrem rechte Kleinstpartei “DIE RECHTE” zusammen mit der NPD, Kameradschaften und sog. Freien Nationalisten ihren Jahreshauptevent, den “Tag der deutschen Zukunft”. Dieser fand erstmals in Süddeutschland statt – in Karlsruhe. Alles zum Aufmarsch und den Auswirkungen lest ihr im aktuellen Dossier des Karlsruher Netzwerks gegen Rechts.

http://kaA-gegen-rechts.de/medien/

Auch unsere Aktion "Radio hören gegen Rechts", für die wir entlang der Marschroute fleißig geflyert haben, war ein großer Erfolg. Tolles Feedback von allen Seiten, guter Social Media Rücklauf (siehe https://twitter.com/KAgegenRechts/status/870912255516446720) und Redner, die man am Hengstplatz kaum noch verstehen konnte sprechen Bände.